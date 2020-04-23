بوعبود أثنى على جهود قوى الأمن الداخلي في الحد من حالات العنف الأسري

أثنى مدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة، الأب شربل بوعبود على جهود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
في إطار نشر التوعية للمواطنين لمكافحة وباء كورونا المستجد، والحد من حالات العنف الاسري، واعلام المواطن عن المواصلة في مكافحة هذه الجرائم في ظل هذه الظروف، وكيفية التواصل الفوري معها.
وفي تصريح له، اعتبر بوعبود أن "هذه الخطوة مهمة لأننا بحاجة اليها في هذه الظروف الدقيقة، خصوصا أن الحجر المنزلي زاد من مشاكل العنف الأسري"، مشيرًا الى أنه "كنا قد رفعنا الصوت عالياً للتصدي لهذه المشكلة التي تهدد المجتمع اللبناني وبخاصة النساء المعنفات من خلال دمج المرأة في المجتمع ومساعدتها وتنمية القدرات الفنية والانتاجية"،آملا أن "يتجاوب الناس مع مبادرة قوى الأمن الداخلي والتبليغ على الخط الساخن الذي وضعته المديرية في تصرف النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري".
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