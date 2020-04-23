اصابة شخصين باطلاق نار في محلة النعنعية في بعلبك

أفادت معلومات صحافية عن اطلاق المدعو م. ز. النار باتجاه جرار زراعي في محلة النعنعية، مما ادى الى اصابة كل من (س. ف) و (س. ح) بعدة طلقات نارية في ارجلهما، ونقلا الى ​مستشفى دار الامل الجامعي​ للمعالجة.

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