غرفة إدارة الكوارث: 688 اصابة بكورونا في لبنان و140 حالة شفاء

أصدرت غرفة إدارة الكوارث، تقريرها اليومي الذي يتعلق بمستجدات ​فيروس ​كورونا​​، حيث أوضح التقرير أن ​لبنان​ سجل 6حالات إصابة جديدة ولترتفع الحصيلة إلى 688 والوفيات إلى 22 و140 حالة شفاء، مما يجعل عدد المصابين الحاليين 526 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن أقل من 9% من المصابين حالتهم حرجة، وحوالي 69% من الإصابات حالتها خفيفة ومتوسطة، فيما لا تظهر أي عوارض على أكثر من 22% من المصابين بالفيروس، كما يبين التقرير أن عدد الإصابات للذكور هو أعلى من عدد الإصابات للإناث بفارق بسيط، كما أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما تحظى بأعلى نسبة من بين المصابين حيث بلغت أكثر من 24% من بين مجمل الفئات العمرية المصابة.