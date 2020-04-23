النشرة: قطع طريق برالياس مفرق المرج بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "عددا من ​المحتجين​ قطعوا طريق ‎برالياس مفرق ​المرج​ بالاتجاهين، وذلك إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإرتفاع سعر صرف ​الدولار​".

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