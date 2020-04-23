خارجية روسيا تندد بمحاولات واشنطن تحميل بكين ومنظمة الصحة مسؤولية أزمة كورونا

نددت ​وزارة الخارجية الروسية​ بمحاولات تحميل ​الصين​ و​منظمة الصحة العالمية​ كامل المسؤولية عن تفشي جائحة ​فيروس كورونا​ في العالم، واصفة إياها بأنها "متحيزة" و"غير مناسبة".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ​ماريا زاخاروفا​، إلى أننا "نشهد اليوم وفي وقت صعب للغاية، تكثيف الهجمات المتحيزة وغير المبررة الموجهة من بعض العواصم إلى دول معينة ومنظمات دولية ترمي إلى تحميلها كامل المسؤولية عن الأزمة الوبائية الحالية"، مشددة على أن هذه المحاولات "غير مناسبة على الإطلاق".