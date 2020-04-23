محتجون يتجمعون وسط ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

أفادت قناة "الجديد" عن تجمع محتجين وسط ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​مدينة طرابلس​ احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.

وكانت معلومات صحافية قد أفادت عن قطع اوتوستراد الضبية بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين.

وكان عدد من المواطنين قد تجمعوا أمام مصرف لبنان احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار، والذي لامس عتبة الـ 4000 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.

وفي وقت سابق، نفذ محتجون وقفة امام فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، ورددوا هتافات نددت بالسياسات المصرفية التي تزيد الازمة المعيشية والاجتماعية تفاقما وتراكم اعباء على كاهل المواطن فوق اعبائه.

كما أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق الجية بالإتجاهين، وذلك إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.