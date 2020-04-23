تجمع عدد من المواطنين أمام ​مصرف لبنان​ احتجاجا على ارتفاع سعر ​الدولار​، والذي لامس عتبة الـ 4000 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء. وفي وقت سابق، نفذ محتجون وقفة امام فرع مصرف لبنان المركزي في مدينة صيدا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، ورددوا هتافات نددت بالسياسات المصرفية التي تزيد الازمة المعيشية والاجتماعية تفاقما وتراكم اعباء على كاهل المواطن فوق اعبائه.

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