الراعي: من غير المقبول أن يستمر السياسيون بممارساتهم غير المسؤولة

اعتبر البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ أنه من غير المقبول أن يستمرّ السياسيّون بممارساتهم غير المسؤولة والبعيدة عن مصالح الشعب، "لذا نحن نستغفر الرب ونلتمس منه بداية جديدة على المستوى الشخصي وعلى الصعيد الوطني."

وفي تأملّه قُبيل رتبة السجود أمام القربان المقدّس في كنيسة الصرح البطريركي، أشار إلى أننا "نسجد بفعل عبادة عميقة للرب يسوع الحاضر معنا في سرّ القربان المقدّس، حاملين في القلب ثلاث كلمات، شكر، والتماس، وإستغفار".

وأضاف: "شكرٌ على حضور الرب الدائم في حياتنا والذي يعطينا الرجاء، وشكرٌ لأن وباء ​كورونا​ بدأ ينحسر تدريجيّاً في ​لبنان​، ونلتمس في هذا الاطار أن يُشفى العالم أجمع من هذا الوباء ويعود الى حياته الطبيعيّة، ونستغفر الرحمة عن أعمال الانسان الشريرة في هذا الزمن".