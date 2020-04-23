محتجون رشقوا مبنى مصرف لبنان في صيدا بالحجارة

قام محتجون امام ​مصرف لبنان​ في صيدا برشق الحجارة باتجاه مبنى المصرف وهتفوا ضد حاكم مصرف لبنان وضد السياسات الاقتصادية والمالية، وسط غضب من تفلت سعر صرف ​الدولار​. وحضرت ​القوى الامنية​ وعناصر الجيش الى المكان.

وافاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اشكالا وقع اثناء قيام عدد من ناشطي "حراك صيدا" تنظيم وقفة احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مع القوى الامنية، ما ادى الى سقوط جريحين وتوقيف عدد من الناشطين.