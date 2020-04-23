مواقيت عمل جديدة للإدارات العمومية خلال شهر رمضان

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن مواقيت العمل الجديدة الخاصة بشهر رمضان.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها أصدرته اليوم الخميس، إن مواقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان، باعتماد توقيت مسترسل.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد العمل الجديدة، ستبدأ من التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.