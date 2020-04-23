اليوم وغدا.. الأرصاد الجوية تتوقع زخات رعدية قوية وثلوج بعدد من مناطق المملكة (نشرة خاصة)

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية يرتقب أن تهم، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، عددا من مناطق المملكة.

وبالنسبة لليوم الخميس أوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم أقاليم إفران والحاجب، وخنيفرة وخريبكة، وسطات، والرحامنة واليوسفية. وستمتد من الثالثة من بعد زوال اليوم إلى الساعة الحادية عشرا ليلا، مع الإشارة غلى أنها ستكون مصحوبا أحيانا بعواصف وبرد.

أما غدا الجمعة ستهم زخات أخرى عمالات وأقاليم الحوز وأزيلال وبني لملا وميدلت وبولمان ومكناس والحاجب والخميسات وخريبكة وسطات، والفقيه بن صالح، والرحامنة وقلعة السراغنة، ومراكش واليوسفية، وشيشاوة، والصويرة (الجهة الداخلية) وستبدأ هذه الزخات انطلاقا من الساعة الواحدة بعد زوال الجمعة إلى الساعة الحادية عشرة ليلا من نفس اليوم.

وأشارت المديرية غلى أن زخات معتدلة ستعرفها في نفس الفترة أقاليم تازة وخنيفرة وإفران وصفرو وفاس ومولاي يعقوب وتاونات وجرسيف ووازان وسيدي قاسم، وسيدي سليمان وبن سليمان، وبن سليمان، وبرشيد، وتارودانت، وورزازات، والراشيدية.

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كما نبهت المديرية إلى أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة أيضا بعواصف وبرد .

ثلوج بالمناطق الجبلية

أما مترفعات أقاليم الحوز وأزيلال وبني ملال وتنغير وميدلت فستعرف تساقطات ثلجية يوم غدد الجمعة ابتداءا من الساعة 12 زوالا إلى الساعة 23 ليلا.