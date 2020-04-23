بؤر درعة ومراكش والشمال تواصل كشف المزيد…تفاصيل الإصابات بكورونا حسب الجهات

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 91 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مخلتف جهات وأقاليم المملكة، لاسيما تلك التي عرفت اكتشاف بؤر وبائية، كان أبرزها في جهة درعة تافيلالت (سجن ورزازات)، وكذا جهات مراكش – آسفي، وطنجة – تطوان – الحسيمة، والدارالبيضاء – سطات.

وأظهرت المعطيات الرسمية لوزراة الصحة، على بوابتها الرسمية، أنه، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم، تم تسجيل 30 إصابة مؤكدة جديدة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإجمال (491)، فيما سجلت جهة مراكش – آسفي 20 حالة جديدة (762).

كما سجلت جهة الدارالبيضاء – سطات 15 حالة جديدة (932)، وسجلت 12 حالة جديدة في بني ملال – خنيفرة (75)، وسجلت11 إضافية بجهة درعة – تافيلالت (284).

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كما سجلت حالتان إضافيتان في جهة فاس – مكناس (إجمالي 492)، وحالة جديدة في جهة كلميم (إجمالي 2 حالات)، مع الإشارة إلى أن هذه الجهة سبق أن أعلن خلوها من الفيروس بعد شفاء المريض الوحيد، سابقا.

أما باقي الجهات، فلم تسجل فيها إصابات جديدة، حيث استقر إجمالي من أصيبوا في 47 في جهة سوس ماسة، و282 في جهة الرباط – سلا – القنيطرة، و164 في جهة الشرق، و2 في جهة الداخلة، و4 في جهة العيون (تماثلوا جميعا للشفاء).