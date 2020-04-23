عدن .. الأوقاف تقرر فتح المساجد خلال شهر رمضان

الخميس 23 أبريل 2020

أقر مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد في عدن، السماح فتح المساجد واقامة صلاة الجماعة, والجمعة, والتراويح, وفقا لضوابط محددة للوقاية من وباء كورونا.



واتخذ المكتب عدد من الضوابط والاجراءات الاحترازية اثناء فتح المساجد , خلال شهر رمضان المبارك, وهي:

- فتح المساجد قبل (5-10) دقائق قبل الاذان واقامة الصلاة بعد عشر دقائق من الاذان واغلاقها بعد عشر دقائق من الصلاة (صلاة التراويح) مباشرة.

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- تعقيم المساجد وتنظيفها اولا بأول قبل كل فرض من فروض الصلاة.

- اغلاق دورات المياه ورفع الفرش او السجاد في المسجد ويستحسن الصلاة في ضاحي المسجد .

- تنبيه المصلين بان يأتي كل فرد منهم بسجادته الخاصة (او ما يقوم مقامها) وكذا بعدم المصافحة بعد الصلوات ومنع أي تجمعات في المسجد .

- تقصير الصلوات وتخفيف القراءة فيها خاصة في التراويح بما لا يتجاوز نصف ساعة .

- تقصير خطبة الجمعة بحيث لا تتجاوز الخطبة مع الصلاة عشرين دقيقة .

- ايقاف أي نشاطات او فعاليات وما اشبهها في المساجد والتخفيف من الكلمات بعد الصلوات او قبلها بما لا يتجاوز العشر دقائق المحددة او تركها افضل الا للحاجة وللتنبيهات المهمة.

-منع الافطار الجماعي في المسجد والاقتصار على التفطير الفردي مع مراعاة الضوابط الصحية .

- منع الاعتكاف في المسجد بشكل نهائي خلال الشهر المبارك