الجيش الليبي يرد على شائعات تركيا بشأن الغاز السام

الخميس 23 أبريل 2020

رد الجيش الوطني الليبي على شائعات تركيا بشأن الغاز السام، نافياً بشكل قاطع إستخدام قواته لهذا الغاز .



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تروج لهذه الشائعة لتبرير عدوانها على ليبيا واستهداف القوات المسلحة الوطنية.

واضاف إن "الغزاة الأتراك وعن طريق عملائهم الخونة فيما يعرف بحكومة السراج، تبث شائعات مفادها استخدام الجيش الوطني الليبي للغازات السامة في محور صلاح الدين".

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وتابع المسماري، في بيان اليوم، أنه "بعد تحليل أهداف هذه الإشاعات الخبيثة يتضح لنا سعي العصابات الإرهابية للبحث عن حجة لإقناع الرأي العام بتدخل القوات الجوية التركية بالطائرات المقاتلة وكذلك لاستخدام الغاز السام لاستهداف مواقع الجيش الوطني الليبي".

وطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكل الأطراف ذات الصلة بالأزمة الليبية بمراقبة ذلك عن كثب، قائلا: "نحن على استعداد لإجراء تحقيق دولي بالخصوص".

واختتم المسماري بالقول: "هكذا شائعات وأكاذيب استعملتها تركيا سابقا في سوريا لتشويه الجيش العربي السوري، وإيهام المجتمع الدولي للتغطية عن التدخل في التركي الخبيث في القضايا العربية"