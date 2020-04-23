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اليمن.. احباط محاولة استهداف لقائد حزام لودر بابين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 أبريل 2020

أحبطت قوات الحزام الأمني في أبين، محاولة إغتيال قائد قواتها في قطاع لودر، عبدالله الدماني .

 

وبحسب مصادر محلية فإن قوات الحزام الأمني في لودر، بمحافظة أبين، عثرت فجر اليوم الخميس، على عبوة ناسفة مزروعة إلى جانب منزل الدماني .

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وتعد هذه محاولة الاغتيال الثانية في غضون يوم واحد من جانب العناصر الإرهابية التى يدعمها تنظيم الإخوان الإرهابي، بعد أن فشلت في تهديدها باجتياح العاصمة عدن.

 

وأعرب القائد عبدالله الدماني عن تقديره ليقظة قوات الحزام الأمني في مدينة لودر، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات عن القيام بواجبها الوطني والديني في الدفاع عن الوطن.

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