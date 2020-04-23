شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية شرق بغداد والان نبدء بالتفاصيل

قتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية عراقية في ناحية "قره تبة" بشمال شرق بغداد اليوم.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن الضربة الجوية التي نفذت على اثر تمكن قوة مشتركة من محاصرة عناصر إرهابية داخل وكر والاشتباك معهم في منطقة الخلاوية المحاذية لبحيرة حمرين بناحية قره تبة بمحافظة ديالى.

وأوضح ان طيران الجيش سدد ضربة للارهابيين وتمكن من قتل سبعة منهم اثناء محاولتهم الهرب باتجاه بحيرة حمرين، فضلا عن تدمير وكر يحتوي على مواد غذائية ودراجة نارية وخزانات وقود صغيرة ومواد أخرى، كما تم تدمير زورق تابع للارهابيين في البحيرة المذكورة.