شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخفف قيود الحظر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس تعديل موعد حظر التجوال في رمضان ليبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا.

وأعرب، في مؤتمر صحفي متلفز، عن أمله في أن تكون هناك عودة تدريجية للحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر.

وقال :"طبيعة وتيرة العمل تكون هادئة في رمضان... ونأمل كدولة في أن نتمكن من تحقيق عودة تدريجية للحياة العادية بعد عيد الفطر".

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وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الجديدة في ظل أزمة كورونا، من بينها السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع وحتى الخامسة مساء، والسماح بتراخيص السيارات الجديدة، ونظر بعض القضايا أمام المحاكم، إلى جانب خدمات محددة بالشهر العقاري، بما يضمن عدم التزاحم.ودعا المواطنين إلى التأقلم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفترة طويلة قد تستمر حتى ظهور لقاح ضد فيروس كورونا.

وأعلن أنه سيتم في النصف الثاني من رمضان إعلان المواعيد الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والسنوات الجامعية النهائية.

وشدد على أن الحكومة تحرص على استمرار عجلة الاقتصاد وفي الوقت نفسه اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطن المصري.