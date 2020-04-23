بالصور.. حريق مستشفى الكاظمية شمالي بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن اخماد الحريق الذي اندلع في مستشفى الكاظمية شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اخماد الحريق الذي اندلع، عصر اليوم، في مستشفى الكاظمية من دون تسجيل اية اصابات".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مستشفى شمالي بغداد.
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