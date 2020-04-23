وصول 293 عراقياً قادماً من القاهرة ضمن رحلة استثنائية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "293 مواطناً عراقياً وصلوا الى مطار بغداد قادمين من القاهرة ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في مصر".

وأضاف الوزارة، أن "الرحلة كانت على متن الطائرة التي تحمل الطراز A330/YI-AQY التابعة لأسطول الناقل الوطني".