الاتحاد الألماني يعلن موعد استئناف الدوري

معظم دوريات أوروبا توقفت بسبب فيروس كورونا المتفشي في القارة العجوز، ولكن يبدو أن الدوري الألماني سيكون أول الدوريات الخمسة الكبرى، الذي سيعود من جديد.

الرابطة أعلنت رسميًا عن عودة الدوري الألماني يوم 9 ايار المقبل، مع أوامر بإجراء 25 ألف اختبار لـ فيروس كورونا، سيتكلف 2.2 مليون جنية إسترليني.



وأعلنت الرابطة أنه سيتم السماح لـ 322 شخصًا فقط بحد أقصى للدخول إلى الملاعب، بما في ذلك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكل فريق، و 270 شخص في الدرجة الثانية.

سيحتاج اللاعبون البالغ عددهم 110 لاعبًا، إلى اختبارات أعراض فيروس كورونا، للتأكد من عدم إصابة أيًا منهم، وسيتم وضع احتياطات صحية صارمة.

القرار النهائي الآن في يد الحكومة الألمانية، والسلطات الصحية هُناك، ولكن الاتحاد الألماني ورابطة الدوري اتخذت قرارها النهائي بالعودة يوم 9 ايار.



كريستيان سيفرت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني قال: "الدوري الألماني مستعد للاستئناف، بغض النظر عما إذا كان يوم 9 مايو أو تاريخ لاحق، لكن الأمر الآن متروك لصناع القرار السياسي، ويمكننا العثور على مواعيد أخرى إذا لم يناسبهم هذا الموعد".

وأكد: "كانت هناك 14 حالة إيجابية بـ فيروس كورونا، من بين 1100 لاعب في الدوري الألماني، وجميعهم تعافوا".

أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، قالت من قبل: "لا يمكننا العودة إلى الحياة كما كانت من قبل، حيث تجاوز عدد الضحايا في البلاد 5 آلاف شخص".

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ورغم تصريحات ميركل، إلا أن كرة القدم في طريقها للعودة من جديد في ألمانيا، بعد آخر مباراة أقيمت بين مونشنجلادباخ وكولونيا يوم 11 اذار الماضي.

وكانت الأندية الألمانية عادت للتدريبات منذ أسبوعين، مع اتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة، وكل إجراء وقائي تم التنبيه عليه من الحكومة.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.