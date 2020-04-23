عمليات كربلاء تباشر بحفر خندق من جهتها الغربية لتأمين طريق الحج

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، الخميس، المباشرة بانشاء خندق من الجهة الغربية للمحافظة، مشيرة الى أن الهدف تأمين طريق الحج البري وحماية التجارة الربية بين العراق والسعودية.



وأضاف الهاشمي، أن "الهدف من انشاء هذا الخندق هو تأمين طريق الحج البري وحماية الطريق الدولي التجاري بين العراق والمملكة العربية وقال قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها الخليج 365، إن "القيادة باشرت بانشاء خندق بطول 120 كيلو متر في الجهة الغربية للحدود الفاصلة بين كربلاء والانبار".وأضاف الهاشمي، أن "الهدف من انشاء هذا الخندق هو تأمين طريق الحج البري وحماية الطريق الدولي التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية ".

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