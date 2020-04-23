الممرضة والأم أسماء الشحي.. بطولة تستحق التحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في المعركة ضد فيروس كورونا المُستجد، يتسلح الأطباء والممرضون بالعلم وحب الوطن لمحاربة "كوفيد-19" لإنقاذ أرواح المرضى ووقاية المجتمع من العدوى الفيروسية.

أحد هؤلاء الجنود الذين يعملون في الظل، الممرضة الإماراتية أسماء مزيود الشحي، التي انطلقت إلى ميدان العمل، تاركة خلفها أسرة وطفلاً رضيعاً.

محمد بن راشد يشيد بالممرضة أسماء الشحي: نموذج جديد من أبطال الإمارات



تعمل ممرضة منذ 7 سنوات، وفي شهر سبتمبر من عام 2019 حصلت على منحة لاستكمال دراستها في بكالوريوس التمريض جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.

Advertisements

الإمارات تطلق وحدة منعزلة لتشخيص "التهاب كورونا" بأقل من دقيقة



أصرت الشحي التي التحقت بدراسة بكالوريوس التمريض 2019، على قطع الإجازة الدراسية، وترك طفلها الرضيع مع زوجها، للانضمام مرة أخرى إلى الكادر التمريضي.

تقضي 12 ساعة يومياً في التعامل مع جميع التحديات التي تواجه المصابين خلال تلك الفترة الراهنة التي تتطلب تضافر جهود أبناء دولة الإمارات والوقوف صفاً واحداً لتخطيها، لتخرج الإمارات قوية كما هي دائماً.