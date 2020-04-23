القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الخميس، تسجيل 638 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفياتها بريطانيا ليرتفع الإجمالي إلى 18738.
وذكرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية في وقت سابق اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا ارتفع بواقع 514 إلى 16786 وفاة.
وأضافت أن المتوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و100 عام، وأن 16 منهم- تتراوح أعمارهم بين 37 و92 عاما- لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا.
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