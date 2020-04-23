ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مستشفيات #إنكلترا إلى 16786

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت هيئة الصحة الوطنية اليوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 في مستشفيات إنكلترا ارتفع بواقع 514 إلى 16786 وفاة.

وأضافت أن المتوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و100 عام، وأن 16 منهم- تتراوح أعمارهم بين 37 و92 عاما- لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا.