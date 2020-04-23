نجل شاه إيران يهاجم خامنئي بسبب أعداد ضحايا وإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شن رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، هجوماً حاداً على النظام الإيراني الحالي والرئيس حسن روحاني على خلفية التكتم على أعداد الضحايا والمصابين بفيروس كورونا المستجد المتفشي داخل البلاد.



وقال بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة منذ مغادرته مسقط رأسه عام 1979، في بيان له الخميس، إن "أكاذيب النظام الإجرامي الصارخة فشلت في إخفاء الحقائق الملموسة داخل إيران".

وأشار آخر ولي عهد للأسرة البهلوية التي سيطرت على حكم إيران منذ منتصف العشرينيات حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي، إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي الذي نعته بـ"الجشع وغير الكفء" يجلس على مليارات الدولارات من أموال الشعب، ويرفض إعادة جزء من الثروة الوطنية إلى العمال والباعة الجائلين والتجار العاطلين في هذه الأيام الصعبة.

وأشاد رضا بهلوي بتضحيات الكوادر الطبية في المستشفيات داخل إيران وسط أزمة كورونا، معربا عن قلقه بشأن أوضاع السجناء في بلاده.

واعتبر بهلوي أن خامنئي أدى إلى عزل إيران دوليا وجلب لها البؤس والفقر، وسط إلحاح طهران في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم مزاعم المسؤولين الإيرانيين بعدم وجود حاجة للمساعدات الخارجية.

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وأكد رضا بهلوي أن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران لا يزال على رأس قائمة الدول إقليميا رغم انعدام الشفافية فيما يتعلق بالحصيلة الرسمية.

ودعا نجل شاه إيران الراحل إلى مواصلة الاحتجاج المدني بحكمة وذكاء ضد قمع وسياسات النظام الإيراني داخل البلاد بعيدا عن العنف.

وأوضح في ختام بيانه أن "المجموعة الإجرامية أخفقت في تلبية أبسط احتياجات الناس بينما عززت شبكات المافيا داخل النظام مصالحها الخاصة".

ولفت إلى أن حياة آلاف السجناء السياسيين والجنائيين داخل السجون الموبؤة والقذرة في جميع أنحاء إيران تواجه خطر الموت المحتمل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 5481 بعد وفاة 90 مريضا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أن إجمالي الإصابات في إيران بلغ 87026 حالة، بعد تسجل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا.