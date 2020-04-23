وفاة طبيب مصري في هيئة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة البريطانية عن وفاة طبيب مصري عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، واصفة وفاته بالخسارة .

ونعت الهيئة الطبيب المصري ، مدحت عطا الله، الذي توفي اليوم الخميس .. مشيرة إلى أنه انضم إلى العمل في الأطقم الطبية في العام 2014، وكان يعمل استشاريًا في طب الشيخوخة في وحدة "غريسلي" التابعة لمستشفى "رويال دونكاستر" في بريطانيا.

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وقال البيان:"كنا محظوظين لأننا عملنا معه لسنوات عديدة قبل ذلك، منذ وصوله إلى المملكة المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث قام برعاية العديد من المرضى المسنين في المستشفيات في جميع أنحاء شمال إنجلترا".

وأضاف:"نود أيضًا أن نقدم الشكر لزملاء الطبيب مدحت الذين قدموا الرعاية الصحية له أثناء مرضه، والذين فعلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ حياته، بينما كان يصارع بشجاعة مرض كوفيد 19".

وتابع بيان هيئة الصحة البريطانية:"نقدم تعازينا الحارة لشقيق الدكتور عطا الله وشقيقته، وأحبائه في مصر، ونطلب من وسائل الإعلام احترام رغباتهم خلال هذا الوقت العصيب للغاية".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة للطبيب الراحل، واصفين إياه بالبطل"وأنه خسارة فادحة" في الطب، لما كان يشكله من قيمة كبيرة في اختصاصه