الصحة المصرية : معدل إصابات كورونا هي 36 مصابا لكل مليون نسمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 أبريل 2020

متابعات_ السعودية نيوز

قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر أصبح 36 حالة لكل مليون نسمة، بحسب آخر الإحصائيات في هذا الشأن.

وأضافت أن هذه النسبة منخفضة مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 335.5 حالة لكل مليون نسمة.

وأوضحت الوزيرة أن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4%، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.

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وخلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرضت الوزيرة الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، والإصابات الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والأخرى التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.

وتطرقت الوزيرة إلى الحديث عن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة.

كما استعرضت الوزيرة خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر بواقع 79 مستشفى، لافتة إلى أنه ستتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص بمرضى "كورونا" والطاقم الطبي المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم.

وأضافت أنه ستتم إضافة "مونيتور" وأجهزة تنفس صناعي بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، وستتم الاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة المصرية للمسح والفرز، فضلا عن أنه سيتم رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.

وفي آخر إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة المصرية بلوغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم البلاد 3659 مصابا، بينهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، و276 حالة وفاة.