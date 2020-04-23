مفتي الجمهورية يكشف كواليس حكم الإعدام على هشام عشماوي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه توجد لجنة مختصة تعاون المفتي في دراسة أوراق القضايا المحالة من المحكمة قبل إصدار حكم الإعدام، وتقرأ اللجنة كافة أوراق المتهم.

وشدد علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي هشام عشماوي في وقت إصدار الحكم عليه لم ننظر لاسمه ولم نلتفت للاسم "نظرت في الأوراق.. ولو في خلفية عندي عن شخص أقرأ أوراقه تنحى جانبا، ولا ننظر سوى للأوراق وماذا فعل هذا الشخص وفقا للأوراق". حسبما نشر موقع "الوطن".



وكشف علام أن دار الإفتاء حكمت كثيرا في قضايا بعض الأشخاص أنهم لا يستحقون الإعدام، وفي قضايا كثيرة فوضنا الأمر للمحكمة لأننا لم نستمع لمتهم ولا الشهود ولكن ننظر للأوراق فقط والأوراق التي جاءت الإفتاء لم تكن كافية.