مدبولي: فتح المحلات التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الخامسة مساءً في رمضان

كتب: ضياء السقا

أعلن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، فتح المحال التجارية والمراكز التجارية طوال الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت حتى الخامسة مساءً، خلال شهر رمضان.

وقال رئيس الوزراء، إن حظر التجوال خلال شهر رمضان سيبدأ من التاسعة مساءً إلى السادسة صباحا، اعتبارا من يوم الجمعة 24 إبريل.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة للمصريين، قائلا: "تأقلموا مع بعض الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، لأن الفترة ستطول".

وأضاف مدبولي، خلال كلمة تليفزيونية، الخميس، أن فيروس كورونا سيبقى فترة ولابد أن نتعايش مع وجوده.

وتابع: قمنا بالفصل بين المرضى الايجابيين دون أعراض ومرضى كورونا لتخفيف الضغط عن المستشفيات، مضيفا أن هناك تغييرا فى نظرة العالم تجاة الفيروس والعديد من الدول بدأت اجراءات فتح الاقتصاد.

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وأوضح رئيس الوزراء: "هدفنا تقليل الخسائر الاقتصاديه التى سببتها تداعيات أزمة كورونا"، مؤكدا: "حريصون على استمرار الجوالات الميدانية للمسئولين للتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحتزارية ضد الفيروس".

وشدد على أن الحفاظ على صحة المواطن المصرى هدفنا الأساسى من الإجراءات الاحترازيـــــــة، متابعا: "عملنا منذ الأزمة فى أزمة كورونا على تحقيق التوازن بين صحة المواطن واستمرار عجلة الأنتاج".

وأكد مدبولي أن احتياطى من المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لم نقم باستخدامها حتى الان، مضيفا: "أزمة كورونا فى مصر لا تزال تحت السيطرة".

وتوقع رئيس الوزراء أن تزيد أعداد إصابات كورونا في مصر لأكثر من 200 يوميا.

وأشار إلى أن الالتزام بالاجراءات الاحترارية سيساهم فى عودة الحياة لطبيعتها عقب شهر رمضان.