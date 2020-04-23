أفادت معلومات صحافية عن تعرض سائق "بيك اب" تابع ل"شركة ماستر شيبس" م.م.ح. ل​عملية سلب​ مبلغ مالي وقدره مليون و175 ألف ليرة لبنانية، بعد أن اعترض طريقه عدد من المسلحين المجهولين على طريق بلدة ايعات ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون اعترضوا سائق بيك اب في ايعات وسلبوه مبلغا ماليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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