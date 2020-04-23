بريطانيا: 514 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة ​الصحة​ الوطنية البريطانية، تسجيل 514 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي عدد الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 16786 حالة وفاة جديدة.

ولفتت الهيئة إلى أن "المتوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و100 عام، في حين تتراوح أعمار 16 منهم بين 37 و92 عاما، ولم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بـ "كوفيد 19".

وكان ​وزير الصحة​ مات هانكوك، أبلغ مجلس العموم في وقت سابق، أن "الحكومة ملتزمة "بتكثيف الاختبار وتتبع شجرة المخالطة في غضون أسابيع، من أجل تسهيل الاسترخاء عن بعد الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "هذه ستكون عودة إلى السياسة التي تخلت عنها ​بريطانيا​ في أوائل آذار عندما بدأت أعداد المرضى في الارتفاع بسرعة".