الصحة السويسرية: تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا نسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1268 شخصاً.
ولفتت الوكالة إلى أن "عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد إلى 28496 من 28268 حالة، بعد الكشف عن 228 حالة إصابة جديدة".
وتخطط الحكومة السويسرية، اعتبارا من 27 نيسان الجاري، للتخفيف التدريجي من القيود والإجراءات التي فرضتها البلاد بسبب كورونا، موضحةً أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات، وفتح صالونات الحلاقة والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الابتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 أيار المقبل.
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