اللجنة الدولية للصليب الأحمر: التحدي الأكبر يكمن بمنع موجة ثانية من كورونا

أفاد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ​روبرت مارديني​، بأن "أكبر تحد تواجهه دول العالم في معركتها ضد ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" يكمن في منع موجة ثانية من الوباء، وهذا التحدي قائم أمام الجميع".

وأشار مارديني إلى أن "الجائحة تتجه نحو ذروتها بوتائر مختلفة في مختلف الدول"، موضحاً أنه "كانت لدى كل دولة مؤشراتها، وكان في الصين التي تعتبرأول دولة متضررة، أعداد كبيرة جداً من حالات الإصابة، لكن إجراءات الحجر الصحي الحاسمة سمحت بخفض هذا العدد والآن يعودون تدريجيا إلى الوضع الطبيعي".

كما شدد على أن "خطر حدوث ارتداد في الوباء لا يزال قائما في الصين وحكومة البلاد ومواطنوها يدركون ذلك"، مقرًّا "بظهور مؤشرات إيجابية تتيح الاستنتاج أن الدول الأوروبية الأكثر تضررا بكورونا، مثل إيطاليا وإسبانيا، قد تجاوزت المرحلة الأسوأ".

وحذّر مارديني من أنه "ليس هناك أي ضمانات بأن هذه الأرقام لن تعاود الارتفاع مجددا في حال عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل مسؤول".