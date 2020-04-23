الأمم المتحدة: كورونا يمكن ان تقدم ذريغة لاتخاذ إجراءات قمعية

أشار أمين عام ​الأمم المتحدة​ أنطونيو غوتيريش، إلى أن "الفيروس لا يميز بين البشر لكن آثاره عليهم تختلف"، موضحاً أنه يرى "الآثار غير المتناسبة على مجتمعات بعينها، وتزايد خطاب الكراهية، واستهداف مجموعات ضعيفة، ومخاطر تعامل أمني عنيف تقوض سبل التعامل الصحي".

وفي تقرير للأمم المتحدة يبرز كيف يجب أن توجه حقوق الإنسان دفة التعامل مع الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح العالم، اعتبر غوتيريش أن "​المهاجرين​ و​اللاجئين​ والنازحين، بين الفئات الأكثر عرضة للخطر وذكر أن أكثر من 131 دولة أغلقت حدودها وأن 30 دولة فقط تسمح بإعفاءات لطالبي اللجوء"، مشدداً على أنه "في ظل تزايد القومية العرقية والشعبوية والسلطوية وتحجيم حقوق الإنسان في بعض الدول، يمكن أن تقدم الأزمة ذريعة لاتخاذ إجراءات قمعية لأغراض لا علاقة لها بالجائحة".

كما ناشد الحكومات أن "تتحلى بالشفافية وتبدي التجاوب وترفع مبدأ المحاسبة، وشدد على الأهمية البالغة للحريات المدنية وحرية الصحافة"، مؤكداً أن "أفضل تعامل هو ذاك الذي ينطوي على تفاعل متناسب مع المخاطر الفورية بينما يحمي حقوق الإنسان وحكم القانون".