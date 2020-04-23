أشار وزير العدل وحقوق الإنسان في بيرو فرناندو كاستانيدا، إلى أن "سلطات بلاده ستعفو عن حوالي 3 آلاف سجين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".
ولفت كاستانيدا إلى أن "العفو سيشمل الأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن الثالثة، والنساء الحوامل والسجناء ممن تزيد أعمارهم عن 60 سنة ولم يرتكبوا جرائم خطيرة، وكذلك المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، والذين لم يتبق سوى ستة أشهر على انتهاء محكوميتهم".
كما شدد على أن "عملية الإفراج عن السجناء ستبدأ بعد حوالي أسبوعين"، موضحاً أن "97 ألف سجين يقبعون حالياً في السجون، منهم 500 مصابون بفيروس كورونا، في حين توفي 13 سجينا نتيجة الإصابات المنتشرة في 10 من 68 سجناً".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل في بيرو: السلطات ستعفي عن حوالي 3 آلاف سجين بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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