AFP: أكثر من 4 مليون طلب جديد لمساعدات البطالة خلال أسبوع في أميركا

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه "استمر تراجع عدد المسجلين الجدد للاستفادة من إعانات بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي (4,42 مليون طلب)، لكنه يبقى في مستوى مرتفع تاريخيا، وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العمل اليوم".
وتقدم الأسبوع قبل الماضي 5,2 مليون شخص بطلب مساعدة، وهو رقم تراجع قليلا بعد مراجعته. وانفجرت البطالة في الولايات المتحدة منذ آذار، ليتجاوز العدد الإجمالي للعاطلين الجدد عن العمل 26 مليونا. وجاءت هذه المستويات غير المسبوقة نتيجة تدابير الحجر التي أقرت في البلاد لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.
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