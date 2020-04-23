AFP: أكثر من 4 مليون طلب جديد لمساعدات البطالة خلال أسبوع في أميركا

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأنه "استمر تراجع عدد المسجلين الجدد للاستفادة من إعانات بطالة في ​الولايات المتحدة​ خلال الأسبوع الماضي (4,42 مليون طلب)، لكنه يبقى في مستوى مرتفع تاريخيا، وفق الأرقام التي نشرتها ​وزارة العمل​ اليوم".

وتقدم الأسبوع قبل الماضي 5,2 مليون شخص بطلب مساعدة، وهو رقم تراجع قليلا بعد مراجعته. وانفجرت ​البطالة​ في الولايات المتحدة منذ آذار، ليتجاوز العدد الإجمالي للعاطلين الجدد عن العمل 26 مليونا. وجاءت هذه المستويات غير المسبوقة نتيجة تدابير الحجر التي أقرت في البلاد لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19.