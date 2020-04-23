نقيب السائقين في الشمال دعا السائقين الى العمل غدا ضمن شروط التعبئة

نفذ السائقون العموميون اعتصاما وسط ​ساحة التل​ ب​طرابلس​، مطالبين بعودة العمل للفانات والميني باص ضمن المعايير التي حددتها ​وزارة الداخلية والبلديات​ تنفيذا للتعبئة العامة. ودعا نقيب السائقين في ​الشمال​ ​شادي السيد​ جميع سائقي الباصات والميني الباص، الى "العمل غدا ضمن شروط التعبئة العامة"، رافضا "أي إجراء قد تقوم به عناصر ​القوى الامنية​ تجاههم"، لافتا وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي إلى أن "السائقين بلغوا مرحلة ​الفقر​ الحقيقي ولا مناص مع بداية ​شهر رمضان​ إلا العمل ولو وفق قرارات الداخلية مفرد ومجوز والتزام الشروط الصحية كافة"، مؤكدًا أن "خيار الشارع نهار السبت المقبل أصبح حتميا اذا ما أخضع السائق العمومي لأي إجراء"، مشددا على أن "اتحادات ​النقل البري​ لم تعد بوارد التراجع عن التوجه إلى الشارع إلا بالعودة إلى العمل".

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