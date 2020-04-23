فرق وزارة الصحة واصلت حملة فحوص ال PCR العشوائية في المناطق

واصلت فرق وزارة الصحة العامة اجراء فحوص PCR لعينات عشوائية في المناطق، وكانت مساراتها اليوم في جبيل وعاليه الشوف ومرجعيون وزحلة والبقاع الغربي.
فقد أجرى فريق طبي من وزارة الصحة العامة برئاسة نضال المولى فحوصات ال PCR لعينات عشوائية في مركز الرعاية الصحية الاولية في قضاء جبيل، بالتعاون مع بلدية جبيل في مركز طبابة القضاء، في إطار الحملة التي تقوم بها الوزارة لتحديد مدى الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، في حضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، طبيب القضاء وسام سعادة ورئيس مركز الرعاية الدكتور شوقي الحلو.
بدوره، أشار زعرور الى ان مدينة جبيل لم يسجل فيها اي اصابة منذ 15 يوما، وكما هو معروف اذا كانت المدينة بخير فان القضاء كله بخير، لان الاكتظاظ الاكبر هو في المدينة. ومع اجراء اكبر عدد من فحوص الـ pcr نطمئن اكثر واكثر. وهذه الفحوص العشوائية تساعد في الخطوات التي ستتخذ لاحقا".
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