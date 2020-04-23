دياب ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لاستكمال دراسة التدابير اللازمة لعودة اللبنانيين من الخارج

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اجتماع اللجنة الوزارية لاستكمال دراسة التدابير اللازمة ل​عودة اللبنانيين​ من الخارج، وجرى خلال الاجتماع البحث في الترتيبات اللوجستية للمرحلة الثانية من عملية عودة اللبنانيين. وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ عدره، ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ميشال النجار، وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​، ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، مستشارة رئيس ​الحكومة​ للشؤون الصحية بترا خوري، مدير الشؤون السياسية في ​وزارة الخارجية​ السفير ​غدي خوري​، رئيس مجلس ادارة شركة ل​طيران الشرق الأوسط​ ​محمد الحوت​. إضغط للمزيد

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