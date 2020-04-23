أسعد درغام: إقالة رياض سلامة بعد ارتكابه اخطاء فادحة واجب وطني

اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب اسعد درغام، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "بعد ارتكاب حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أخطاء فادحة وتزويره للحقائق واخفائه حقيقة خسائره التي تفوق 43 مليار دولار بحسب تقرير "لازار" باتت إقالته واجبا وطنيا".

كما أشار النائب درغام إلى أن "محاسبة أصحاب ​المصارف​ بعد أن أدخلونا في الانهيار الكامل ضرورة".