اعتبر عضو "تكتل لبنان القوي" النائب اسعد درغام، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "بعد ارتكاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخطاء فادحة وتزويره للحقائق واخفائه حقيقة خسائره التي تفوق 43 مليار دولار بحسب تقرير "لازار" باتت إقالته واجبا وطنيا".
كما أشار النائب درغام إلى أن "محاسبة أصحاب المصارف بعد أن أدخلونا في الانهيار الكامل ضرورة".
كانت هذه تفاصيل خبر أسعد درغام: إقالة رياض سلامة بعد ارتكابه اخطاء فادحة واجب وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.