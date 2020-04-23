الرئيس عون يترأس غدا اجتماع المجلس الاعلى للدفاع

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الساعة الواحدة والنصف من ظهر غد الجمعة في القصر الجمهوري - بعبدا، اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والاعضاء الحكميين ومن يدعى للاجتماع.
كما يترأس الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.
وكان عون قد أشار، في تصريح له، إلى أن ذكرى المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني، تظل وصمة عار في ضمير الإنسانية، تذكّرنا بأن الإنسان قادر على ارتكاب الشرور إذا كان هناك تفلّت من العقاب والمحاسبة"، مشدداً على أن "العدالة هي السبيل الوحيد لعالم أكثر إنسانية".
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