الجيش: توقيف شخص لمشاركته في عملية خطف أحد الأشخاص من التابعية السعودية

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن ​مديرية المخابرات​ أوقفت المدعو جمال الأحمد وأحالته إلى القضاء المختص، لمشاركته في ​عملية خطف​ أحد الأشخاص من التابعية السعودية من أمام كازينو لبنان وتسليمه لعصابة خطف وسلب مقابل فدية مالية في بيروت، ولوجود مذكرات توقيف صادرة بحقه بجرم مخدرات، وتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس مقابل مبالغ مالية، وخطف وحجز حرية، وبلاغ خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية.

من ناحية أخرى، أفادت بأن زورقاً حربياً إسرائيلياً خرق، بتاريخ 22/4/2020 ما بين الساعة 11.05 والساعة 18.13، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​ على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالى 240 متراً. وبتاريخ 23/4/2020 الساعة 8.37، أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 8 دقائق.

وأشارت إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.