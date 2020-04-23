أسود تقدم باسم الوطني الحر بإخبار حول الأموال المهربة الى الخارج

قدم عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ إخبارا بإسم ​التيار الوطني الحر​ إلى مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​، عن عن تحويلات ​المصارف​ في فترة اقفالها.

ورأى أسود أن "هذه التحويلات تمت لغايات مشبوهة تمس مكانة ​الدولة​ المالية و تغطي اعمال تبييض اموال و تضرب استقرار النقد"، مضيفا :"يأتيك من يقول من قراصنة المصارف ان التحويلات قانونية"، معتبرًا أن "مليارات الدولارات و مؤامرة اسقاط الدولة برعايتكم وحاكمكم".