أسود تقدم باسم الوطني الحر بإخبار حول الأموال المهربة الى الخارج

قدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود إخبارا بإسم التيار الوطني الحر إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، عن عن تحويلات المصارف في فترة اقفالها.
ورأى أسود أن "هذه التحويلات تمت لغايات مشبوهة تمس مكانة الدولة المالية و تغطي اعمال تبييض اموال و تضرب استقرار النقد"، مضيفا :"يأتيك من يقول من قراصنة المصارف ان التحويلات قانونية"، معتبرًا أن "مليارات الدولارات و مؤامرة اسقاط الدولة برعايتكم وحاكمكم".
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