جامعة هارفرد ترفض المساعدة المالية من الحكومة الأميركية

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نيويورك: أعلنت جامعة هارفرد الأميركية الأربعاء أنها سترفض الأموال التي تلقتها في إطار حزمة إنعاش الإقتصاد، بعد أن طالبها الرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه بذلك.

وكشف ترمب الثلاثاء في مؤتمره الصحافي اليومي حول الوباء أن الجامعة التي تعتبر الأغنى في العالم، تلقت مساهمة من الحكومة لكن "يجدر بها ألا تتسلمها".

وأصرّ الرئيس الأميركي قائلا للجامعة "عليك أن تعيدي هذا المال" البالغ بحسب صحيفة "هارفرد كريمسون" المحلية 8,6 ملايين دولار.

وأضاف الرئيس الملياردير "لا أحبّذ ذلك على الإطلاق. هذا (المال) مخصص للعمال. ليس مخصصاً لإحدى أغنى المؤسسات (...) في العالم".

وذكرت صحيفة "هارفرد كريمسون" أن الصندوق الاحتياطي للجامعة بلغ 40,6 مليار دولار في نهاية يونيو 2019.

وبعد وقت قصير من تصريحات ترمب، أعلنت الجامعة الواقعة في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، أنها لم تطلب هذه المساعدة وأنها تعتزم إعادة توزيعها بالكامل دعما لطلابها.

تلقت 8,6 ملايين دولار كجزء من حزمة تبلغ 2,2 تريليون دولار تمّت الموافقة عليها الشهر الماضي لتحفيز الاقتصاد الأميركي بمواجهة انتشار وباء كوفيد-19.

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وذكرت أنّ مئة في المئة من الأموال التي تلقتها ستمنح للطلاب "الذين يواجهون احتياجات مالية ملحّة جراء وباء كوفيد-19". وشدّدت على أنّ الأموال لم تدرج في خانة برنامج حماية الراتب لإغاثة الشركات الصغيرة.

لكنها عادت في نهاية المطاف وأعلنت الأربعاء في بيان أنها قررت عدم استلام هذه الأموال.

وقال مدراء الجامعة "نخشى أن يؤدي تركيز اهتمام سياسيين وغيرهم على هارفرد في ما يتعلق ببرنامج (الإنعاش الاقتصادي) إلى التأثير على المساهمة" في الخطة.

وإضافة إلى ترمب، أعرب العديد من الشخصيات السياسية في الحزب الجمهوريعن قلقهم لتلقي الجامعة أموالًا في إطار حزمة تحفيز حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

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