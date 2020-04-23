دعوة للبهجة.. شباب الكرنك يعلقون الزينة في الشوارع احتفالًا برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:
أطلق مجموعة من شباب الكرنك بمدينة الأقصر، مبادرة لإدخال البهجة والسعادة في نفوس الأهالي، عبر تعليق الزينة وفوانيس رمضان في مختلف الشوارع رغم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي الشارع الجديد بمنطقة الكرنك انهمك بعض شباب المنطقة في تعليق زينة وفوانيس رمضان، بينما أمسكت إحدى السيدات بصينية عليها أكواب الشاي وقدمتها إليهم، تقديرا لجهودهم.
محمد حجاج أحد شباب المنطقة يقول: "لن تمنعنا جائحة كورونا من إدخال البهجة على أهلنا وجيراننا، زينة رمضان هي عادة سنوية ولن نوقفها هذا العام، هي دعوة للبهجة والتفاؤل، فرمضان الخير لا يأتي إلا بالخير".
يضيف حجاج: "تعليق زينة وفوانيس رمضان جرت بمشاركة جميع شباب المنطقة وبدعم من جميع سكان المنطقة الذين تبرعوا لشراء الزينة والفوانيس".
وفي مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، حرص الفريق الطبي علي تعليق زينة رمضان في مختلف أقسام المستشفى بهدف رسم البهجة والسرور علي وجوه المرضى".
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