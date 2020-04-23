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تمديد حظر التجوال في إقليم كردستان حتى الأول من مايو

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محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

اعلنت حكومة اقليم كردستان العراقي تمديد حظر التجوال في الإقليم حتى الأول من مايو المقبل، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية "نينا".

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الإقليم لمكافحة انتشار فيروس () المستجد (كوفيد 19).

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