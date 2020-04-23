بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد كبائن التعقيم بمدخل مدينة الخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي: تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، كبائن التعقيم ببوابة الدخول بالمنيرة في الخارجة، والتي جرى تركيبها ضمن 7 كبائن، 5 منها للأفراد و2 للسيارات لتعقيم القادمين إلي المحافظة وأشاد الزملوط بمنظومة التعقيم الجديدة موجهًا بتنفيذها بجميع منافذ المحافظة ووضع اليه لتنظيم دخول السيارات خلال عملية التعقيم لضمان عدم التكدس.

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