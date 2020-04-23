موقف سيارات لربط مدينة نخل في وسط سيناء بمحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

تفقد سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، المنطقة المستهدف إقامة موقف سيارات عليها لربط المدينة بباقي محافظات مصر.

وتدرس الأجهزة التنفيذية بنخل تنفيذ مقترح إقامه موقف للسيارات، للقضاء على المواقف العشوائية وتجميعها بمكان واحد، لحل مشكلة التكدس المروري، وعدم التأثير على السيولة المرورية.

وأوضح رئيس المدينة أن الموقف الجديد يساهم فى تقليل مدة الرحلة من وإلى مدينة نخل، وذلك في إطار خطة الدولة، لتطوير الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.