بلغ حجم استيراد الدول الأوروبية الصافي من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي15.07 مليون طن، مقارنة بـ4.4 مليون طن في 2018.
أما الولايات المتحدة، فصدرت في 2019 إلى دول الاتحاد الأوروبي 12.72 مليون طن من الغاز المسال، مقارنة بـ2.7 مليون طن قبل عام، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في التقرير السنوي للرابطة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال (GIIGNL)، أن روسيا والولاياتالمتحدة احتلتا المرتبة الثانية والثالثة في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بعد قطر، التي ما زالت تشغل المركز الأول في القائمة، حيث وردت 23.52 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في 2019.
وازداد استيراد الدول الأوروبية للغاز الطبيعي المسال بواقع 1.8 مرة، قياسا بما كان عليه قبل عام
وأكبر المستوردين الأوروبيين للغاز المسال، تعد إسبانيا (15.7 مليون طن)، تليها فرنسا (15.6 مليون طن) وبريطانيا (13.6 مليون طن).
وارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في 2019 بنسبة 13٪ ووصل إلى 354.7 مليون طن.
وتحتل الدول الآسيوية الصدارة في قائمة مستوردي الغاز المسال في العالم (69٪)، ونمت واردات هذه الدول بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 246.2 مليون طن كما ارتفع مؤشر استيراد هذا الغاز في جميع البلدان باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تسبق واشنطن في تزويد أوروبا بالغاز المسال عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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