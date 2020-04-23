كوريا الجنوبية: لا توجد علامات غير عادية عن صحة كيم جونج

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن كبار مسئولي الأمن أكدوا، اليوم الخميس، عدم رصد أنشطة غير عادية في كوريا الشمالية فيما يتعلق بالتكهنات التي أثارتها وسائل الإعلام حول صحة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج- أون".



وتداول المسئولون ما يجري في الدولة الشيوعية خلال الجلسة الأسبوعية للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، في بيان

صحفي، إن مجلس الأمن الوطني "أكد عدم وجود علامات غير عادية داخل كوريا الشمالية".

وقد اختفى "كيم"، البالغ من العمر 36 عامًا، عن الأنظار منذ 12 أبريل، وتغيب عن الحفل السنوي الرئيسي لإحياء ذكرى مولد جده الراحل "كيم إيل-سونج" في الخامس عشر من أبريل.

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وقد أفادت بعض التقارير بأنه خضع لجراحة في القلب،

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسئول أمريكي، لم تذكر اسمه، قوله إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية تفيد بأنه "في خطر شديد".

لكن مسئولي المكتب الرئاسي قالوا إن الأعمال تسير كما هو معتاد في الشمال، بينما يقيم "كيم" حاليًّا في "منطقة محلية" وليس بيونج يانج.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، إن "كيم" أرسل رسالة شكر إلى الرئيس السوري "بشار الأسد"، ردًا على تهنئة الأخير له بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل "كيم إيل- سونج" الأخيرة، المعروفة باسم يوم الشمس.